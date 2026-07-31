Новости СВО 31 июля: Армия России освободила Могрицу, Юрченково и прорывается к Доброполью, Трамп склоняет Зеленского к миру Оглавление Сумская область 31 июля: освобождены Малая Слободка и Могрица Харьковская область 31 июля: Юрченково под контролем России Донецкая Народная Республика 31 июля: бои у Доброполья Карта СВО на 31 июля 2026 года СВО близка к завершению: Трамп давит на Зеленского У США заканчиваются ракеты для ПВО, но есть у Польши Группировка «Север» заняла два населённых пункта в Сумской области, ВС РФ создают плацдарм на западе ДНР, президент США попросил Путина и Зеленского закончить конфликт — дайджест Life.ru. 30 июля, 21:07 Армия России продвинулась в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 31 июля: освобождены Малая Слободка и Могрица

ВС РФ освободили в Сумской области сразу два населённых пункта. Бойцы 349-го полка «Ахмат-Россия» разбили 104-ю бригаду Территориальной обороны и заняли село Малая Слободка. Также подразделения группировки «Север» установили контроль над Могрицей.

— Освобождение села Могрица не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и создаёт условия для полного окружения вражеских формирований в районе крупного опорного пункта противника у села Садки, — отметили в «Севере».

За сутки российские войска уничтожили в Сумской области свыше 120 украинских военных, бронемашину HMMWV, миномёты, пикапы, пункты управления БПЛА, а также сами беспилотники и наземные роботизированные комплексы.

Харьковская область 31 июля: Юрченково под контролем России

Армия России освободила в Харьковской области село Юрченково. Оно находится в Волчанском районе. Подразделения 57-й механизированной бригады ВСУ выбили бойцы 69-й и 71-й гвардейских мотострелковых дивизий ВС РФ.

Глава российской Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о продвижении наших войск под Купянском.

— Российские подразделения продолжают продвижение в районе Купянска, развивая наступление ниже по течению реки Оскол в направлении Боровой. Одновременно активные боевые действия ведутся и на севере Харьковской области — в районе Белого Колодезя. Только за июль Вооружённые силы Российской Федерации освободили 13 населённых пунктов, — сообщил глава ВГА Виталий Ганчев.

Также, по его словам, ВС РФ взяли под огневой контроль трассы, соединяющие Полтаву и Сумы с Харьковом. Из-за этого украинские войска испытывают проблему со снабжением.

Донецкая Народная Республика 31 июля: бои у Доброполья

Группировка войск «Центр» освободила Красноярское (Черниговка). Населённый пункт находится в трёх километрах от Доброполья. Военный корреспондент Александр Коц называет этот город главным опорным пунктом украинских войск в западной части Донецкой Народной Республики.

Группировка войск «Центр» при освобождении Красноярского уничтожила живую силу и технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

— В скором времени начнётся битва за этот главный опорный пункт противника на западе ДНР. Но сначала нужно обезопасить фланг наступающей группировки. Для этого надо взять сёла Красноподолье, Водянское и Матяшево. Одновременно на Доброполье продвигаются подразделения восточнее, со стороны Родинского, — считает Коц.

По мнению военкора, после взятия Доброполья у ВС РФ высвободятся силы для дальнейшего наступления на Дружковку, Славянск и Краматорск с запада. С этой стороны у Киева нет серьёзных укреплений. Однако, как пишет «Военная хроника», на Украине боятся, что с плацдарма у Дружковки будет начато большое наступление Армии России.

— Куда именно будут наступать российские войска после формирования этого плацдарма, не уточняется, однако с украинской стороны опасаются, что Дружковкой, Краматорском и Славянском дело не ограничится, — пишут авторы «Военной хроники».

Карта СВО на 31 июля 2026 года

Карта СВО на 31 июля 2026 года. ВС РФ освободили село Юрченково в Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

СВО близка к завершению: Трамп давит на Зеленского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможном скором окончании специальной военной операции.

— Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, — сказал Медведев.

На окончании боевых действий настаивает и президент США Дональд Трамп. В ходе встречи с Владимиром Зеленским хозяин Белого дома призвал украинского руководителя прийти к мирному соглашению с Россией.

— Я сказал ему, чтобы он просто завершил войну. Я бы хотел, чтобы Зеленский закончил войну. Это очень просто. Я лажу и с Путиным, и с Зеленским. Я сказал им, закончите войну, — рассказал Трамп.

У США заканчиваются ракеты для ПВО, но есть у Польши

Американское издание Newsweek сообщает, что у Вашингтона истощается запас ракет для систем ПВО. Их количество сократилось на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке. Запасы перехватчиков для Patriot сошли до 1000 штук, хотя их было 2500. Ракет для комплексов THAAD было 360, а осталось до 170.

Для Украины это плохие новости, так как ей требуются дополнительные боеприпасы. Передать их может Варшава после того, как якобы российская ракета Х-101 залетела в воздушное пространство Польши.

— После этого инцидента я вместе с министром обороны буду как можно скорее рассматривать вопрос о выделении дополнительной военной помощи Украине, в том числе ракет для Patriot, если будет такая необходимость, — заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

Ранее Туск отказывался передавать ракеты для Patriot, находящихся на Украине.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 30 июля.

Авторы Даниил Черных