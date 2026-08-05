Удар «Искандерами» и «Цирконами»: Киев под массированной ракетной атакой ВС РФ

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

«Взрывы раздались в столице Украины», — говорится в публикации.

Киев под массированной ракетной атакой Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). В четырёх районах украинской столицы видны мощные пожары после прилётов. В нанесении удара участвовали ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые «Цирконы». В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары. Местные СМИ пишут, что слышна повторная детонация. Предварительно, атака велась по военным складам.

Ранее сообщалось, что российские военные применили высокоточное оружие наземного базирования и беспилотники для удара по объектам в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Черноморска войска поразили завод автомобильных агрегатов и терминал. Ведомство заявило, что противник использовал площадки для ремонта военной автомобильной техники, хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Министерство назвало операцию ответом на действия Киева и подчеркнуло, что российские силы наносят удары по объектам военной инфраструктуры. Через этот логистический узел, по версии ведомства, ранее шли поставки вооружения из стран НАТО.