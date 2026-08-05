Новости СВО 5 августа: ВС РФ взяли Бакшеевку и давят у Сопыча, ВСУ несут потери под Харьковом, Москва поставила ультиматум Киеву Оглавление Сумская область 5 августа: поражение 47-й и 21-й бригад ВСУ Харьковская область 5 августа: освобождена Бакшеевка ДНР 5 августа: наступление на Дружковку Карта СВО на 5 августа 2026 года Наступление в Черниговской области: планы ВС РФ и ВСУ Россия поставила условие по переговорам с Украиной Армия России продвигается в Харьковской области, украинские операторы БПЛА не вернулись из ДНР, ВСУ могут готовить наступление из Чернигова, в МИД РФ хотят устранить первопричины конфликта на Украине — дайджест Life.ru. 4 августа, 21:07 Армия России окружает ВСУ в Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 5 августа: поражение 47-й и 21-й бригад ВСУ

Армия России наступает в Сумской области в нескольких населённых пунктах. Канал DIVGEN сообщает о продвижении ВС РФ у приграничного села Сопычь, которое освободили 17 марта 2026 года. Движение идёт в сторону сёл Коренок и Суходол. ВСУ огрызаются на некоторых участках.

— Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й ОМБр и националистами из состава 21-й ОМБр, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия мобильная техника врага и большая часть живой силы ВСУ уничтожены, — сообщили в группировке «Север».

Суточные потери украинских войск в Сумской области перевалили за 150 человек. Уничтожены БТР М-113, САУ «Гвоздика» и «Краб», станции РЭБ «Дамба», пикапы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 5 августа: освобождена Бакшеевка

Группировка «Север» взяла под контроль село Бакшеевка. В населённом пункте были разбиты подразделения 113-й бригады Территориальной обороны. При отступлении противник зашёл на собственное минное поле. Туда их завёл украинский оператор БПЛА.

— Похоже, в Волчанском районе формируется крупный котёл. Наступая от Бакшеевки на запад и от ранее освобождённой Устиновки на восток, «северяне» могут захлопнуть его крышку. Для этого необходимо взять Благодатное, Нефёдовку, Чёрное и Купино. Тогда в полное окружение попадут полтора десятка подконтрольных ВСУ населёнников и обороняющие их силы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В Сумской области уничтожена электроподстанция, работавшая на оборонные предприятия. Видео © Telegram / Минобороны России

По его словам, уничтожение группировки ВСУ в приграничье позволит снизить количество ударов по Белгородской области.

ДНР 5 августа: наступление на Дружковку

ВС РФ продолжают наступление в ДНР по нескольким направлениям. Идут бои за Красный Лиман, войска продвигаются к Доброполью, Дружковке, Славянску и Краматорску. «Южная» группировка войск на своём пути уничтожила узлы управления беспилотниками.

— Организовали центры координации своей беспилотной авиации в жилой застройке ряда населённых пунктов — Дружковка, Алексеево‑Дружковка, Николаевка, Кондратовка, Першомарьевка, а также в близлежащих лесополосах. На этих объектах базировались не только готовые к запуску дроны, но и расчёты операторов и технический персонал, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Группировка «Юг» за сутки уничтожила в общей сложности до 215 противников, а «Центр» — почти 355.

Карта СВО на 5 августа 2026 года

ВС РФ освободили в Харьковской области село Бакшеевка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Наступление в Черниговской области: планы ВС РФ и ВСУ

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко утверждает, что Армия России может начать наступление на Черниговскую область. Он ссылается на данные разведки.

— Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение ресурсов ВСУ от более важных участков фронта, — заявил Демченко.

При этом российский военкор Павел Кукушкин обращает внимание на большую группировку ВСУ в этом регионе. Киев может планировать новое наступление на территорию России.

— Наша разведка докладывает, что в Черниговской области на границе с Брянщиной ВСУ держат большую группировку. Возможны провокации наподобие курского вторжения. Уверен, что наш Генштаб отслеживает все их передвижения. У противника ничего другого не остаётся, кроме террористических провокаций, — сказал Кукушкин.

Россия поставила условие по переговорам с Украиной

Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал ТАСС об условии, при котором Москва готова идти на переговоры с Украиной и её партнёрами. В первую очередь, это устранение первопричин вооружённого конфликта.

— Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя очень, мягко говоря, непоследовательно, — отметил Галузин.

Если же противоборствующая нам сторона не готова к выдвинутым условиям, то Россия продолжит военную операцию. Галузин заявил, что в ходе боевых действий будут предприниматься меры для того, чтобы «уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения».

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 4 августа.

Авторы Даниил Черных