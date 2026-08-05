Новости СВО 5 августа: ВС РФ взяли Бакшеевку и давят у Сопыча, ВСУ несут потери под Харьковом, Москва поставила ультиматум Киеву
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Армия России продвигается в Харьковской области, украинские операторы БПЛА не вернулись из ДНР, ВСУ могут готовить наступление из Чернигова, в МИД РФ хотят устранить первопричины конфликта на Украине — дайджест Life.ru.
Армия России окружает ВСУ в Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
Сумская область 5 августа: поражение 47-й и 21-й бригад ВСУ
Армия России наступает в Сумской области в нескольких населённых пунктах. Канал DIVGEN сообщает о продвижении ВС РФ у приграничного села Сопычь, которое освободили 17 марта 2026 года. Движение идёт в сторону сёл Коренок и Суходол. ВСУ огрызаются на некоторых участках.
— Противник предпринял попытку контратаки силами штурмовых групп 47-й ОМБр и националистами из состава 21-й ОМБр, которые выдвинулись на квадроциклах из окрестностей Бариловки в направлении позиций наших войск в районе Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия мобильная техника врага и большая часть живой силы ВСУ уничтожены, — сообщили в группировке «Север».
Суточные потери украинских войск в Сумской области перевалили за 150 человек. Уничтожены БТР М-113, САУ «Гвоздика» и «Краб», станции РЭБ «Дамба», пикапы, БПЛА и НРТК.
Харьковская область 5 августа: освобождена Бакшеевка
Группировка «Север» взяла под контроль село Бакшеевка. В населённом пункте были разбиты подразделения 113-й бригады Территориальной обороны. При отступлении противник зашёл на собственное минное поле. Туда их завёл украинский оператор БПЛА.
— Похоже, в Волчанском районе формируется крупный котёл. Наступая от Бакшеевки на запад и от ранее освобождённой Устиновки на восток, «северяне» могут захлопнуть его крышку. Для этого необходимо взять Благодатное, Нефёдовку, Чёрное и Купино. Тогда в полное окружение попадут полтора десятка подконтрольных ВСУ населёнников и обороняющие их силы, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
В Сумской области уничтожена электроподстанция, работавшая на оборонные предприятия. Видео © Telegram / Минобороны России
По его словам, уничтожение группировки ВСУ в приграничье позволит снизить количество ударов по Белгородской области.
ДНР 5 августа: наступление на Дружковку
ВС РФ продолжают наступление в ДНР по нескольким направлениям. Идут бои за Красный Лиман, войска продвигаются к Доброполью, Дружковке, Славянску и Краматорску. «Южная» группировка войск на своём пути уничтожила узлы управления беспилотниками.
— Организовали центры координации своей беспилотной авиации в жилой застройке ряда населённых пунктов — Дружковка, Алексеево‑Дружковка, Николаевка, Кондратовка, Першомарьевка, а также в близлежащих лесополосах. На этих объектах базировались не только готовые к запуску дроны, но и расчёты операторов и технический персонал, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.
Группировка «Юг» за сутки уничтожила в общей сложности до 215 противников, а «Центр» — почти 355.
Карта СВО на 5 августа 2026 года
ВС РФ освободили в Харьковской области село Бакшеевка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Наступление в Черниговской области: планы ВС РФ и ВСУ
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Вячеслав Демченко утверждает, что Армия России может начать наступление на Черниговскую область. Он ссылается на данные разведки.
— Россия планирует вторжение через Черниговскую область. Целью может быть отвлечение ресурсов ВСУ от более важных участков фронта, — заявил Демченко.
При этом российский военкор Павел Кукушкин обращает внимание на большую группировку ВСУ в этом регионе. Киев может планировать новое наступление на территорию России.
— Наша разведка докладывает, что в Черниговской области на границе с Брянщиной ВСУ держат большую группировку. Возможны провокации наподобие курского вторжения. Уверен, что наш Генштаб отслеживает все их передвижения. У противника ничего другого не остаётся, кроме террористических провокаций, — сказал Кукушкин.
Россия поставила условие по переговорам с Украиной
Замглавы МИД России Михаил Галузин рассказал ТАСС об условии, при котором Москва готова идти на переговоры с Украиной и её партнёрами. В первую очередь, это устранение первопричин вооружённого конфликта.
— Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя очень, мягко говоря, непоследовательно, — отметил Галузин.
Если же противоборствующая нам сторона не готова к выдвинутым условиям, то Россия продолжит военную операцию. Галузин заявил, что в ходе боевых действий будут предприниматься меры для того, чтобы «уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения».
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 4 августа.