Новости СВО 4 августа: ВС РФ взяли Белый Колодезь и Устиновку, громят мосты у Краматорска, ВСУ терпят крах, Зеленский просит мира Оглавление Сумская область 4 августа: Киев латает дыры спецназом Харьковская область 4 августа: освобождение Устиновки и Белого Колодезя Донецкая Народная Республика 4 августа: уничтожение логистики ВСУ Карта СВО 4 августа 2026 года Киев не получит лицензию для производства Patriot Зеленский готов подписать мирное соглашение осенью Группировка «Север» расширила зону контроля в Харьковской области, в ДНР под угрозой логистика ВСУ, Зеленский не получит лицензию на Patriot, Киев боится наступления зимы в условиях вооружённого конфликта — дайджест Life.ru. 3 августа, 21:07 Армия России взяла под контроль сёла Харьковской области. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 4 августа: Киев латает дыры спецназом

Северная группировка войск ВС РФ ведёт бои у Уланово и Вольной Слободы. Штурмовики берут под контроль Рыжевку, Писаревку, Марьино и посёлок Хотень. Сюда Киев перебрасывает свою элиту.

— На фоне колоссальных потерь на данном участке фронта противник пытается остановить продвижение наших войск за счёт ССО, — сообщили в группировке «Север».

Согласно информации российских военных, Силы специальных операций Украины уже понесли потери. В общей сложности украинские подразделения за сутки потеряли свыше 180 человек, уничтожены бронемашина BATT UMG, гаубицы Д-30 и «Богдана-Б», миномёты, станции РЭБ «Дамба», пикапы, микроавтобусы, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 4 августа: освобождение Устиновки и Белого Колодезя

Группировка «Север» освободила два населённых пункта в Харьковской области. 34-я гвардейская бригада заняла Устиновку, а 128-я — Белый Колодезь. Российские военные, штурмовавшие Белый Колодезь, связались с местными жителями с призывом покинуть населённый пункт. После того как мирные граждане вышли из посёлка, по позициям противника начали работать артиллерия, авиация, войска РХБЗ и операторы БПЛА. Белый Колодезь находится на важной дороге.

— Расположен на трассе Т2104, проходящей через Харьков, Волчанск и Приколотное в 12 километрах к юго-востоку от Волчанска. На протяжении нескольких лет посёлок Белый Колодезь являлся главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику <…> Потеря этого населённого пункта вынудит ВСУ откатиться на юг Волчанского района и выстраивать новые логистические маршруты, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Танкисты группировки «Центр» уничтожили скопление живой силы противника. Видео © Telegram / mod_russia

Донецкая Народная Республика 4 августа: уничтожение логистики ВСУ

Армия России наступает на Славянск и Краматорск. Между этими городами российские военные лётчики уничтожили мост, находящийся на трассе Н-20. Кроме того, по противнику работают операторы беспилотников и артиллеристы.

— Расстояние до восточных окраин Славянска и Краматорска, которое нашим войскам ещё предстоит преодолеть, постепенно сокращается. Точные цифры здесь не нужны, главное, что сейчас наша артиллерия и расчёты БПЛА системно работают, чтобы задушить логистику противника в этих двух населённых пунктах, — пишет военкор Евгений Поддубный.

ВС РФ также продвигаются на Добропольском направлении. По предварительным данным, штурмовики зашли в Матяшево. За ним находится село Доброполье. Одноимённый город расположен севернее. Военкор Тимофей Ермаков сообщает о зачистке посёлка Долгая Балка и окончании боёв за Роскошное.

Карта СВО 4 августа 2026 года

Карта СВО 4 августа 2026 года. ВС РФ наступают в Матяшево на Добропольском направлении. Фото © Telegram / divgen

Киев не получит лицензию для производства Patriot

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что как минимум до зимы лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot Украина не получит.

— Долгосрочное соглашение о производстве не появится к этой зиме, — констатировал Уитакер.

Возможно, поэтому Владимир Зеленский готов идти на мир, так как ему Patriot нужны для сбития российских баллистических ракет.

Зеленский готов подписать мирное соглашение осенью

Владимир Зеленский назвал срок, к которому готов подписать мирный договор с Россией. Для урегулирования конфликта он хочет использовать давление на Москву.

— Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, — заявил Зеленский.

Советник офиса Украины Михаил Подоляка назвал условия, которые предлагает Зеленский.

— Предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетическое перемирие, можно там целый ряд форматов найти, плюс предлагается заморозка войны по линии фронта для того, чтобы дальше уже вести там тяжёлые переговоры, — сообщил Подоляка.

По его словам, Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве США. Стоит отметить, что Кремль неоднократно предлагал руководству Украины встречу в Москве, но получил отказ.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 3 августа.

Авторы Даниил Черных