Новости СВО 3 августа: Армия России охватывает Доброполье, наступает в Лесном и Уланове, в США назвали условия для мирных переговоров Оглавление Сумская область 3 августа: Наступление в Уланове и Писаревке Донецкая Народная Республика 3 августа: Армия России окружает Доброполье Харьковская область 3 августа: «Запад» лишил ВСУ возможности наступать Запорожская область 2 августа: ВС РФ давят в районе Лесного Карта СВО на 3 августа 2026 года Ракет для ПВО нет и не будет: Кулеба раскрыл объёмы помощи от Запада Вашингтон ищет способы вернуться к мирным переговорам «Север» ликвидировал офицеров противника, в Харьковской области ВСУ лишились возможности наступать, украинцев призвали не ждать ракет для ПВО, а прятаться по подвалам, — дайджест Life.ru. 2 августа, 21:07 Обложка © Life.ru

Сумская область 3 августа: Наступление в Уланове и Писаревке

Группировка войск «Север» ведёт бои против ВСУ в Рыжевке, Писаревке, Марьино, а также посёлке Хотень и южнее Иволжанского.

— В Краснопольском районе ликвидирован командир 1-го батальона 119-й бригады Теробороны Андрей Ливенко, а также ряд офицеров ВСУ и солдат из батальона охраны, сопровождавших украинского комбата, — сообщает «Северный ветер».

Также штурмовики ВС РФ наступают в Уланове и продавливают оборону противника на подступах к Вольной Слободе.

Донецкая Народная Республика 3 августа: Армия России окружает Доброполье

Бойцы Добровольческого корпуса ВС РФ закрепились на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс. Сейчас подразделения Армии России на этом направлении продвигаются на линии Тихоновка – Малиновка – Никифоровка.

— Наши подразделения находятся буквально в 5–6 километрах юго-восточнее от Доброполья. Там осталось пару небольших сёл, и ВС РФ выходят к городу. Со стороны Нового Донбасса до Доброполья также около 5–6 километров. Таким образом, сужается наш полуохват вокруг города, — подметил военкор Павел Кукушкин.

Харьковская область 3 августа: «Запад» лишил ВСУ возможности наступать

На Изюмском направлении ВСУ полностью лишились возможности для проведения наступательных операций. Несмотря на то что отряды 35-й и 39-й бригад морской пехоты противника пытались атаковать со стороны Смородьковки и Грушевки, их манёвры закончились бегством.

Аналогичная ситуация сложилась и на Рубцовском направлении. Солдаты 60-й и 66-й механизированных бригад лишь пытаются сдержать наступление 1-й танковой и 20-й армии группировки «Запад».

— Грамотное распределение огневых средств ВС РФ, в том числе удары «Краснополями», «Торнадо-С», работа дронов, удары авиации снизили наступательный потенциал ВСУ на данных участках до полного нуля, —подчеркнули авторы ресурса «Оперативный простор».

Таким образом, Оскольский котёл становится последним пристанищем для подразделений противника. Чтобы купировать реальное положение дел на фронте, украинские ресурсы вбрасывают информацию о столкновениях в районе Нового и Редкодуба.

Запорожская область 2 августа: ВС РФ давят в районе Лесного

Штурмовики группировки «Восток» выдавили подразделения ВСУ из опорных пунктов западнее Лесного. Операторы дронов ВС РФ отбили больше четырёх попыток противника подвезти боеприпасы к Новосолошино и Тимошевке.

— На северном участке солдаты ВС РФ продолжают проводить перепроверку территории на присутствие ДРГ противника на участке Александроград – Искра – Зелёный Гай – Новохатское. Уничтожено свыше 10 малых групп противника, — пишет «Воин DV».

Карта СВО на 3 августа 2026 года

Ракет для ПВО нет и не будет: Кулеба раскрыл объёмы помощи от Запада

В ближайшее время на Украину не будет поставок боеприпасов и ракет для комплексов противовоздушной обороны. Жителям государства следует при обнаружении воздушных целей сразу искать укрытие.

— Если увидите, что летит баллистика, бегите в укрытие. Потому что защиты от неё сейчас нет и не будет в ближайшее время, — пожаловался экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Вашингтон ищет способы вернуться к мирным переговорам

Белый дом в ближайшее время рассмотрит возможности для возобновления переговоров между Россией и Украиной.

— В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, сможем ли мы восстановить диалог между сторонами и положить конец этому конфликту, — заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что у обоих сторон есть жёсткие требования. Поэтому, пока позиции России и Украины не станут ближе, переговоры не будут иметь успех.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 2 августа.

Авторы Артём Артёмов