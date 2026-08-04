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4 августа, 05:08

Пылающий Черноморск: Высокоточные ракеты накрыли военную базу ремонта ВСУ прямо в порту

Минобороны: ВС РФ поразили завод автоагрегатов и терминал в Черноморске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска продолжили серию ударов по задействованным в интересах украинской армии портам. Вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области.

В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники. Кроме того, на территории терминала осуществлялось хранение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Операция стала ответом на действия Киева. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам инфраструктуры, которые киевский режим задействует в военных целях. Через данный логистический узел ранее производились поставки вооружения из стран НАТО.

Разведчик ВС РФ помог нарушить логистический маршрут украинских войск
Разведчик ВС РФ помог нарушить логистический маршрут украинских войск

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.

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Оксана Попова
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