Российские войска продолжили серию ударов по задействованным в интересах украинской армии портам. Вечером 3 августа высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками был атакован объект в Одесской области.

В результате атаки в порту Черноморск поражены Черноморский завод автомобильных агрегатов и местный терминал. По данным оборонного ведомства, противник использовал эти площадки для ремонта военной автомобильной техники. Кроме того, на территории терминала осуществлялось хранение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Операция стала ответом на действия Киева. В Минобороны РФ подчеркнули, что удары наносятся исключительно по объектам инфраструктуры, которые киевский режим задействует в военных целях. Через данный логистический узел ранее производились поставки вооружения из стран НАТО.

Ранее ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Российская авиация также атаковала пункт временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке в ДНР. Военные применили авиационные бомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, а также управляемую ракету ЛМУР Х-39. Минобороны России сообщило о поражении всех намеченных целей.