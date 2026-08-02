Возмездие с неба: ФАБ-500 и Х-39 разнесли штабы дронов ВСУ в Харьковской области

Экипажи ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, а также по пункту временной дислокации украинских подразделений в районе Райгородка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российских военных, целями стали объекты 52-й отдельной мотопехотной бригады в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково. Также удар был нанесён по месту временного размещения 117-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией ВКС России по объектам противника — пунктам управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в н. п. Прудянка и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Сеньково Харьковской области, а также по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в н. п. Райгородок (ДНР)», — говорится в сообщении.

Во время боевых вылетов применялись авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39. По данным российских военных, в результате ударов все намеченные цели были поражены.

Ранее российские военные нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в снабжении ВСУ, в порту Николаева и в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, для атаки использовались беспилотники. В море был поражён сухогруз, перевозивший военные грузы, а в самом порту — портовая инфраструктура, ещё два сухогруза с грузами для украинской армии и морской буксир, переоборудованный для запуска безэкипажных катеров.