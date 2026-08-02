Российские войска поразили три сухогруза, доставлявших вооружение для ВСУ

Армия России ударила по транспортным объектам Украины, которые работали на снабжение ВСУ, в порту Николаев и в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносили беспилотники. В Чёрном море был поражён сухогруз, который вёз военные грузы. В самом порту Николаев под удар попали портовые сооружения, ещё два сухогруза с грузами для украинской армии, а также морской буксир, переделанный под запуск безэкипажных катеров.

Незадолго до этого Минобороны отчиталось об ударах по портам Одессы и Николаева в ночь на 2 августа. Тогда целями стали суда и инфраструктура, работавшие в интересах ВСУ. В Одессе были поражены ёмкости с топливом для украинской армии, в Николаеве уничтожили морской буксир, переоборудованный под безэкипажные катера, а в восьми километрах восточнее Затоки — сухогруз с военным имуществом.