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Специальная военная операция

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2 августа, 15:20

Российские войска поразили три сухогруза, доставлявших вооружение для ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Армия России ударила по транспортным объектам Украины, которые работали на снабжение ВСУ, в порту Николаев и в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносили беспилотники. В Чёрном море был поражён сухогруз, который вёз военные грузы. В самом порту Николаев под удар попали портовые сооружения, ещё два сухогруза с грузами для украинской армии, а также морской буксир, переделанный под запуск безэкипажных катеров.

31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ
31 судно за неделю: в Минобороны перечислили потери морского транспорта ВСУ

Незадолго до этого Минобороны отчиталось об ударах по портам Одессы и Николаева в ночь на 2 августа. Тогда целями стали суда и инфраструктура, работавшие в интересах ВСУ. В Одессе были поражены ёмкости с топливом для украинской армии, в Николаеве уничтожили морской буксир, переоборудованный под безэкипажные катера, а в восьми километрах восточнее Затоки — сухогруз с военным имуществом.

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Вероника Бакумченко
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