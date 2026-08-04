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4 августа, 02:04

Разведчик ВС РФ помог нарушить логистический маршрут украинских войск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Максим Князев помог нарушить один из маршрутов снабжения украинских подразделений, обнаружив его во время разведки и передав данные для нанесения артиллерийского удара. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащий, выполнявший задачи старшего стрелка, заметил участок, через который противник перемещал силы и средства. После этого Князев продолжил наблюдение за районом, фиксируя активность украинских войск и уточняя информацию о движении подразделений. Полученные сведения позволили российскому командованию принять решение об огневом поражении. Разведчик сам участвовал в корректировке артиллерийского огня.

В результате удара выявленный маршрут перестал использоваться в прежнем режиме. По данным военного ведомства, украинская сторона понесла потери в личном составе, технике и имуществе.

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Ранее российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Продвижение стало возможным после того, как подразделения ВС РФ освободили Константиновку. Ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.

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Тимур Хингеев
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