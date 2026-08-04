Разведчик ВС РФ помог нарушить логистический маршрут украинских войск

Ефрейтор Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) Максим Князев помог нарушить один из маршрутов снабжения украинских подразделений, обнаружив его во время разведки и передав данные для нанесения артиллерийского удара. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащий, выполнявший задачи старшего стрелка, заметил участок, через который противник перемещал силы и средства. После этого Князев продолжил наблюдение за районом, фиксируя активность украинских войск и уточняя информацию о движении подразделений. Полученные сведения позволили российскому командованию принять решение об огневом поражении. Разведчик сам участвовал в корректировке артиллерийского огня.

В результате удара выявленный маршрут перестал использоваться в прежнем режиме. По данным военного ведомства, украинская сторона понесла потери в личном составе, технике и имуществе.

Ранее российские военные закрепились в Дружковке и ведут там активные боестолкновения. Продвижение стало возможным после того, как подразделения ВС РФ освободили Константиновку. Ранее в Дружковку заходили только диверсионно-разведывательные группы, тогда как теперь в город вошли основные силы. Впереди — Славянск и Краматорск, где у украинской стороны сохраняется мощный оборонительный узел.