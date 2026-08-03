Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) могут не попасть на передовую, если сумеют присоединиться к одному из так называемых «элитных» добровольческих формирований, действующих в составе территориальных общин в Сумской области, где они будут заниматься выполнением задач в тылу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей силовых структур.

«В Сумской области давно действует «элитное» подразделение территориальной обороны, позволяющее избежать мобилизации. Речь идёт о так называемых добровольческих формированиях территориальных общин. Основными задачами этого подразделения являются контроль воздушной обстановки и охрана складов в тыловых районах», — уточнил собеседник агентства.

Численность подразделения достигает полутора тысяч человек, а его ежегодное финансирование оценивается в диапазоне от ста двадцати до двухсот пятидесяти миллионов гривен. Режим службы организован по схеме «сутки-трое», при этом 72 часа освобождённые от мобилизации украинцы могут проводить дома.

Некоторые украинские военные тайно помогают российской армии: они сообщают о расположении украинских позиций и проводят разведгруппы на правый берег Днепра в Херсонской области. На правобережье фиксировались эпизоды, когда отдельные украинские военнослужащие оказывали содействие российским разведдиверсионным подразделениям. Подобное взаимодействие позволяет нашим силам скрытно выходить на огневые рубежи противника и проводить операции по захвату пленных. Пропавших бойцов украинское командование затем вносит в списки без вести пропавших или самовольно оставивших часть. Так от родных и общества скрывают то, что произошло на самом деле.