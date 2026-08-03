Некоторые украинские военные тайно помогают российской армии: они сообщают о расположении украинских позиций и проводят разведгруппы на правый берег Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

Как он отметил, на правобережье фиксировались эпизоды, когда отдельные украинские военнослужащие оказывали содействие российским разведдиверсионным подразделениям. Подобное взаимодействие, по его утверждению, позволяет нашим силам скрытно выходить на огневые рубежи противника и проводить операции по захвату пленных.

Пропавших бойцов украинское командование затем вносит в списки без вести пропавших или самовольно оставивших часть. Так, отметил Василенко, от родных и общества скрывают то, что произошло на самом деле.

Василенко сослался на показания прибрежных жителей, данные из Сети и видеозаписи, чтобы обосновать свою позицию. Он добавил, что, несмотря на игнорирование данной информации украинскими журналистами, системный разлад в рядах ВСУ в скором времени станет очевидным для всех.

Также ранее сообщалось, что командир штурмового взвода 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Маэстро рассказал, что на островах в дельте Днепра в Херсонской области регулярно находят останки украинских боевиков и снаряжение натовского образца. По его словам, там раньше шли ожесточённые бои. Среди трофеев попадаются каски, бронежилеты и огнемёты с надписями на английском. Все острова в устье реки, отметил военный, находятся под полным контролем российских сил.