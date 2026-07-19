Российские военнослужащие регулярно находят останки украинских боевиков и амуницию натовского образца на островах в дельте Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового взвода 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Маэстро.

«Там раньше были бои, много раз. Там и скелеты лежат, и вещи противника интересные, [образца] НАТО. Каски и бронежилеты, [огнемёты] как у нас «Шмели», получается. На английском всё написано», — отметил военнослужащий.

По его словам, все острова в устье Днепра находятся под полным контролем российских сил. Украинские подразделения атакуют территорию дронами и артиллерией, но не предпринимают попыток штурма, так как участки заминированы.

Ранее командир мотострелковой роты батальона «Кедр» Александр Волков рассказал, что украинский десантник на Днепропетровском направлении добровольно сдался в плен, не желая воевать за Киев, и передал российским военным весь свой боекомплект и чистый автомат. Пленный пояснил, что его заставили воевать, хотя он мирный человек, и он не хотел участвовать в боевых действиях. По словам Волкова, солдат поднял белый флаг и сдался без сопротивления.