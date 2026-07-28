«Кто с дроном к нам придёт»: Разведчик Фара раскрыл новую тактику воздушной охоты на ВСУ

Украинские операторы беспилотников теперь преследуют даже одиночных военнослужащих, поэтому передвигаться на передовой приходится предельно осторожно. Об этом RG.ru рассказал разведчик-сапёр 215-го отдельного батальона с позывным Фара.

Фара рассказал о работе своего подразделения в Херсонской области. Видео © RG.ru

Боец участвует в СВО с 2022 года и за это время успел побывать в обороне, штурмах и разведывательных операциях. По его словам, раньше один человек редко интересовал расчёты противника, однако теперь дроны направляют и на такие цели.

Российские подразделения быстро приспособились к изменившейся тактике и сами активно используют FPV-аппараты, в том числе для разведки и корректировки ударов.

«Кто с дроном к нам придёт — от дрона и погибнет! Ну, или от ФАБа» — заявил Фара.

Военнослужащий также занимается подготовкой боеприпасов для беспилотников. Он подчеркнул, что такая работа требует точных расчётов и глубокого знания взрывчатых веществ, поскольку любая ошибка может стоить жизни.

На Херсонском направлении Фара вместе с сослуживцами выявляет позиции ВСУ и передаёт координаты целей. Эти сведения, как утверждается, используются экипажами российской авиации при ударах по пунктам управления дронами, складам и местам размещения украинских подразделений.

Разведчик также рассказал о штурме укреплённого объекта ВСУ в Часовом Яре. Шесть десантников под командованием бойца с позывным Гудвин столкнулись с плотной обороной, средствами РЭБ и замаскированным пулемётом, который ранил двух военнослужащих.

С воздуха группе помогали Фара и Жора: они применяли FPV-дроны, доставляли воду, боеприпасы и провизию. После захвата позиции российские бойцы обнаружили 15 погибших украинских военнослужащих.

«К сожалению, один наш товарищ, Володя Фролов с позывным Ткач, погиб... Вечная память!», — заключил Фара.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские бойцы при освобождении Коммунаровки воспользовались подземным ходом, соединявшим несколько домов. Лаз нашли под диваном и через него незаметно вышли к позициям ВСУ, застав противника врасплох. В населённый пункт разведгруппа заходила через заболоченную и заминированную местность под прикрытием сапёра.