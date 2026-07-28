Бойцы ВС РФ использовали скрытые подземные ходы при освобождении Коммунаровки

Российские военные использовали скрытые подземные переходы при освобождении Коммунаровки в Днепропетровской области. Подробности операции бойцы группировки войск «Восток» рассказали в видео Минобороны РФ.

Штурмовик с позывным Ром сообщил, что в одном из домов под диваном обнаружили крышку, ведущую в подпол. Найденный лаз соединял несколько зданий и позволил подобраться к украинским позициям.

«Мы прошли по нему и вышли прямо на позиции противника. Они не ожидали, что мы обнаружим этот ход», — поделился российский военнослужащий.

Разведгруппа заходила в населённый пункт через заболоченный и заминированный участок. Впереди шёл сапёр и внимательно осматривал маршрут.

В Минобороны заявили, что освобождение Коммунаровки позволило расширить зону контроля севернее Терноватого и создало условия для дальнейшего продвижения в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что около тысячи бойцов 18-й и 24-й бригад ВСУ оказались в окружении российских войск между Константиновкой и Часовым Яром. Кольцо почти замкнулось у Николаевки, Червоного и Подольского, а часть украинских подразделений не успела отойти к Дружковке. Одновременно российские силы вошли на окраины Алексеево-Дружковки. Этот котёл стал первым для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого в его должности.