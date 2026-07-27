«Курва» их выдала: Российские штурмовики уничтожили польский отряд в ДНР

Российские штурмовики гранатами ликвидировали отряд польских наёмников при освобождении Белицкого в ДНР. Деталями боя поделился военнослужащий 5-й мотострелковой бригады Денис Шиповалов.

По словам бойца, иностранцев обнаружили во время зачистки одной из многоэтажек. Попытки вступить в переговоры ни к чему не привели, наёмники не реагировали ни на русскую, ни на английскую речь. После этого поступил приказ на штурм.

«В одной из многоэтажек была банда наёмников-поляков. Мы с ними пытались общаться по-русски, по-английски — они нас не понимали. Нам дали команду их штурмовать. Штурмовали двумя группами: одна отвлекала с подъезда снизу, а моя группа зашла с первого подъезда с чердака, спустилась вниз и закидала их гранатами, ликвидировав. Это самое запоминающееся. Мы поняли из их слов: «курва» и прочий мат. По речи поняли, что это поляки», — передаёт слова Шиповалова ТАСС.

Напомним, ранее российские войска освободили и взяли под контроль 8 населённых пунктов в зоне СВО. Согласно сводке Минобороны, освобождены Ленина (Мирное) и Белицкое в Донецкой Народной Республике, Благодатное в Запорожской области и Вольное в Днепропетровской области. Кроме того, взяты под контроль Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино в Харьковской области.