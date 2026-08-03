ВСУ разбрасывают мины «Лепесток» без механизма самоликвидации в ЛНР

Украинские войска начали разбрасывать противопехотные мины нового типа, которые не имеют механизма самоликвидации, над гражданскими объектами в ЛНР. Об опасности боеприпасов в соцсети «ВКонтакте» рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, речь идёт о так называемых новых «Лепестках», созданных на основе советской разработки. Эти мины дёшевы в производстве, но по тротиловому эквиваленту не уступают старым образцам. Марочко пояснил, что основная цель такого боеприпаса — нанести человеку тяжёлую травму, оторвав стопу и оставив калекой.

«Эти мины не самоликвидируются, а это очень опасно, потому что данный боеприпас может пролежать не один год и потом сработать. Украинские боевики раскидывают их в тех районах, где проживают мирные граждане, то есть основной упор Киев делает на мирных граждан», — сказал он.

Ранее оператор БПЛА 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Андрей Кошелев заявил, что украинские военные начали маскировать магнитные мины под кусты и небольшие деревья, используя для этого пластиковые бутылки и ветки. По его словам, внутрь обычной пластиковой бутылки помещается магнитная мина, а снаружи скотчем крепятся ветки, что делает боеприпас похожим на элемент растительности и крайне затрудняет его обнаружение при передвижении. Для установки таких замаскированных устройств противник применяет тяжёлые гексакоптеры «Баба-яга», которые являются приоритетной целью для российских расчётов.