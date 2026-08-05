Совладелица ROZETKA заявила об уничтожении крупнейшего склада под Киевом

Крупнейший распределительный комплекс украинского маркетплейса ROZETKA в Броварах Киевской области полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила совладелица компании Ирина Чечёткина.

По её словам, ночью по складу ударили три баллистические ракеты. Комплекс открылся в начале 2017 года и был самым большим и автоматизированным объектом компании.

Ежедневно через него проходило более 100 тысяч заказов. Возможные последствия уничтожения объекта для доставки товаров и работы маркетплейса пока не уточняются.

«Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению», — написала Чечёткина.

Минобороны РФ ранее сообщило об ударах по логистическим объектам в Киеве и Киевской области. По заявлению ведомства, один из поражённых транспортно-логистических центров использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников.