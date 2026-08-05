Совладелица ROZETKA заявила об уничтожении крупнейшего склада под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Крупнейший распределительный комплекс украинского маркетплейса ROZETKA в Броварах Киевской области полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Об этом сообщила совладелица компании Ирина Чечёткина.
По её словам, ночью по складу ударили три баллистические ракеты. Комплекс открылся в начале 2017 года и был самым большим и автоматизированным объектом компании.
Ежедневно через него проходило более 100 тысяч заказов. Возможные последствия уничтожения объекта для доставки товаров и работы маркетплейса пока не уточняются.
«Он был самым большим, самым автоматизированным. Нашей гордостью. Здесь мы обрабатывали более 100 тысяч заказов в день. Он не подлежит восстановлению», — написала Чечёткина.
Минобороны РФ ранее сообщило об ударах по логистическим объектам в Киеве и Киевской области. По заявлению ведомства, один из поражённых транспортно-логистических центров использовался для хранения и распределения комплектующих для беспилотников.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.