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5 августа, 06:28

Под Новгород-Северским всё полыхает: Дроны «Варяга» снесли склад топлива и логистический центр ВСУ

Расчёты БПЛА «Варяг» поразили склад ГСМ и газокомпрессорную станцию ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Подразделения отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по военным объектам в Черниговской и Полтавской областях. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 5 августа.

В ведомстве уточнили, что атакам подверглись пункты, активно задействованные для обеспечения украинской армии. Целями стали склад горюче-смазочных материалов и логистический терминал «Новой почты».

Противник пытался помешать атаке. Для защиты объектов использовалось стрелковое оружие и комплексы радиоэлектронной борьбы, однако эти меры оказались безрезультатными.

Несмотря на попытки сорвать атаку, обе цели в Новгород-Северском были поражены.

Позже поступила информация об еще одном результативном действии тех же расчётов. В населённом пункте Жабки (Полтавская область) была ликвидирована газокомпрессорная станция.

Ночная охота на логистику ВСУ: Какие цели поразила Армия России в Киеве ночью 5 августа
Ночная охота на логистику ВСУ: Какие цели поразила Армия России в Киеве ночью 5 августа

Работа операторов дронов подтверждает эффективность точечных рейдов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Выведение из строя подобных сооружений осложняет логистику и энергоснабжение войск противника.

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Никита Никонов
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