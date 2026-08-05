Подразделения отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по военным объектам в Черниговской и Полтавской областях. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 5 августа.

В ведомстве уточнили, что атакам подверглись пункты, активно задействованные для обеспечения украинской армии. Целями стали склад горюче-смазочных материалов и логистический терминал «Новой почты».

Противник пытался помешать атаке. Для защиты объектов использовалось стрелковое оружие и комплексы радиоэлектронной борьбы, однако эти меры оказались безрезультатными.

Несмотря на попытки сорвать атаку, обе цели в Новгород-Северском были поражены.

Позже поступила информация об еще одном результативном действии тех же расчётов. В населённом пункте Жабки (Полтавская область) была ликвидирована газокомпрессорная станция.

Работа операторов дронов подтверждает эффективность точечных рейдов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Выведение из строя подобных сооружений осложняет логистику и энергоснабжение войск противника.