Ночная охота на логистику ВСУ: Какие цели поразила Армия России в Киеве ночью 5 августа

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в украинской столице и прилегающем регионе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 5 августа.

В ведомстве уточнили, что для атаки применялись высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности. В результате были поражены объекты, задействованные в хранении и распределении товаров двойного назначения.

В Киеве под удар попал логистический центр «МЛП-Чайка». Через него, по данным Минобороны, шло снабжение комплектующими для беспилотников большой и средней дальности.

Также поражены инновационный терминал и склад компании «Новая почта». В военном ведомстве их назвали крупнейшими автоматизированными комплексами, обеспечивавшими хранение техники двойного назначения, включая компоненты для БПЛА, роботизированных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, атакован объект «Транс-логистик». Как подчёркивается, помимо хранения и распределения материальных средств для ВСУ, там было налажено производство летательных аппаратов различных модификаций.

В перечне целей значится и автоматизированный склад сети «Эпицентр». Этот распределительный узел, согласно официальной информации, обрабатывал заказы на продукцию двойного назначения и элементы для сборки дронов.

В Киевской области удары пришлись на «Терминал Бровары» (где хранились иностранные комплектующие для БПЛА), сортировочный узел «Рабен Украина», а также ещё один комплекс «Новой почты» в Броварах. Последний, по заявлению министерства, использовался для содержания беспилотников самолётного типа и запчастей к ним.

Помимо этого, южнее Одессы на морском переходе были поражены три сухогруза. В Минобороны заявили, что эти суда доставляли вооружение и военное имущество для украинской армии.