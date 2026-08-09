Белгород под массированной атакой БПЛА ВСУ, пострадали 13 человек

Белгород снова подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). В настоящее время известно о 13 пострадавших, среди которых двое детей. Об этом сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Четырёхлетний мальчик с осколочными ранениями грудной клетки был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи в детскую областную клиническую больницу. Медицинскую помощь на месте происшествия получили 9-летний мальчик и трое взрослых. Ещё восемь пострадавших в настоящее время доставляются бригадами скорой медицинской помощи в больницы города Белгорода.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал Шуваев в своём телеграм-канале.

В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня.

По предварительным данным, повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.

Ранее трое мужчин получили ранения после атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области. Удар пришёлся по территории предприятия в хуторе Богатый Новооскольского округа. Тяжелее всех пострадал один из мужчин. У него проникающие ранения брюшной полости, его состояние оценивается как тяжёлое. Ещё двое получили осколочные ранения различных частей тела.