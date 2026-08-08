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8 августа, 12:11

Трое мужчин ранены при атаке дрона на грузовик под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трое мужчин получили ранения после атаки беспилотника на грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Удар пришёлся по территории предприятия в хуторе Богатый Новооскольского округа. Тяжелее всех пострадал один из мужчин. У него проникающие ранения брюшной полости, его состояние оценивается как тяжёлое.

Ещё двое получили осколочные ранения различных частей тела. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По данным оперштаба, атаку совершили ВСУ с помощью беспилотника.

При атаке ВСУ на автобус в Белгородской области погиб мужчина, ранены 4 человека
При атаке ВСУ на автобус в Белгородской области погиб мужчина, ранены 4 человека

Ранее в Белгородской области при атаках беспилотников один человек погиб и ещё трое получили ранения. В посёлке Дубовое дрон ударил по коммерческому объекту, где пострадали двое мужчин, ещё один был ранен при атаке в Белгороде.

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Полина Никифорова
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