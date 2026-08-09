Три человека погибли, 25 пострадали при ночной атаке БПЛА на Белгород

Минувшей ночью Белгород подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате налета погибли три человека, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Количество пострадавших к утру 9 августа возросло до 25 жителей. Среди раненых есть дети в возрасте четырёх и девяти лет. Одного ребёнка пришлось госпитализировать, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.

В медицинских учреждениях на данный момент остаются 13 взрослых пациентов. Врачи ведут борьбу за их жизни, состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое.

Оперативные службы продолжают работать на местах падения обломков. Власти региона держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь всем, кто столкнулся с последствиями ночного удара.

В ближайшее время профильные ведомства завершат оценку ущерба, нанесённого гражданской инфраструктуре. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности до официальных распоряжений властей.

Напомним, ноью Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.