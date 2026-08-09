Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки ВСУ в Белгороде

Права пострадавших от ударов украинских беспилотников по Белгородской области находятся под контролем прокуратуры. Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства в своём телеграм-канале.

«В результате атаки ВСУ в г. Белгороде есть пострадавшие. Прокуратурой обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью организации оказания медицинской и иной помощи гражданам», — уточняется в сообщении.

Горячая линия прокуратуры +7 (910) 320-33-48 открыта для обращений и оказания правовой помощи пострадавшим.

Ранее Белгород подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Известно о 13 пострадавших, среди которых двое детей. В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.