За ночь 153 украинских дрона сбиты над Россией

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 153 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Около 30 дронов ВСУ сбили в Таганроге и восьми районах Ростовской области — Чертковском, Морозовском, Тарасовском, Милютинском, Миллеровском, Азовском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. В Неклиновском районе у хутора Петропавловский загорелся сухостой. Возгорание оперативно потушили на площади 50 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.