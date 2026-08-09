Около 30 дронов ВСУ сбили в Таганроге и восьми районах Ростовской области

В течение ночи силы противовоздушной обороны отражали воздушную атаку на Ростовскую область. В результате было сбито около 30 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Обломки дронов обнаружены в Таганроге и восьми районах области — Чертковском, Морозовском, Тарасовском, Милютинском, Миллеровском, Азовском, Матвеево-Курганском и Неклиновском. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших не поступала. <...> Данные о последствиях ночной атаки будут уточняться», — написал он в своём телеграм-канале.

В Неклиновском районе у хутора Петропавловский загорелся сухостой. Возгорание оперативно потушили на площади 50 квадратных метров.

Ранее Белгород снова подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Известно о 13 пострадавших, среди которых двое детей. В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.