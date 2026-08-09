Обломки БПЛА ВСУ упали на территории двух предприятий Новороссийска

Обломки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) упали на территории двух предприятий в Новороссийске и частного дома в посёлке Верхнебаканском. Падение фрагментов БПЛА привело к возгоранию хозяйственной постройки, огонь был оперативно потушен. Жертв и пострадавших нет, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Тем временем Белгород снова подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Известно о 13 пострадавших, среди которых двое детей. В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.