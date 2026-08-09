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9 августа, 02:06

Сотрудники управ Белгорода осматривают повреждения после массированной атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / irisff

Представители управ Белгорода помогают местным жителям и фиксируют последствия массированного удара Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом у себя в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«Объезжаю места ЧП. На месте работают экстренные службы. Сотрудники управ описывают повреждения, помогают жителям», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил о массированном ударе украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки пострадали 13 человек, включая двоих детей. Также повреждения получили более четырёх многоквартирных домов, административное здание, коммерческий и социальный объекты.

БПЛА ВСУ повредили более четырёх многоквартирных домов в Белгороде
БПЛА ВСУ повредили более четырёх многоквартирных домов в Белгороде

Ранее средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Виталий Приходько
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