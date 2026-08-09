Силы ПВО 9 августа уничтожили три БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале.

Тем временем Белгород снова подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Известно о 13 пострадавших, среди которых двое детей. В результате взрывов беспилотников на парковке многоквартирного дома загорелись два автомобиля. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Кроме того, зафиксировано возгорание частного жилого дома, сотрудники МЧС проводят работы по тушению огня. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома, административное сооружение, а также социальный и коммерческий объекты.