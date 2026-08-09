Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА на Башкирию и Татарстан
Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА уничтожены над Башкирией и Татарстаном
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Утром 9 августа российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Башкортостан и Республики Татарстан.
Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников самолётного типа.
«В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан», — уточнили в военном ведомстве.
На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется профильными службами. Обстановка в регионах находится под контролем силовых структур.
Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
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