Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 06:36

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА на Башкирию и Татарстан

Минобороны РФ: 12 украинских БПЛА уничтожены над Башкирией и Татарстаном

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Утром 9 августа российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников самолётного типа.

«В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан», — уточнили в военном ведомстве.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется профильными службами. Обстановка в регионах находится под контролем силовых структур.

В Уфе пресекли попытку атаки беспилотников на промышленные объекты
В Уфе пресекли попытку атаки беспилотников на промышленные объекты

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar