Минобороны РФ сообщило об отражении атаки БПЛА на Башкирию и Татарстан

Утром 9 августа российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Республики Башкортостан и Республики Татарстан.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны Российской Федерации, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 12 беспилотников самолётного типа.

«В течение утра 9 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Республики Башкортостан и Республики Татарстан», — уточнили в военном ведомстве.

На данный момент информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле уточняется профильными службами. Обстановка в регионах находится под контролем силовых структур.

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.