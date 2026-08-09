В Уфе пресекли попытку атаки беспилотников на промышленные объекты
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Столица Башкирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, целью атаки были промышленные предприятия Уфы.
Большинство БПЛА удалось перехватить и сбить силами противовоздушной обороны. Однако один из аппаратов, в результате воздействия средств защиты, упал на территории Демского района города.
Дрон врезался в строящийся жилой дом, задев башенный кран, после чего упал на кровлю здания. Удар привёл к возгоранию на месте происшествия. В настоящий момент на объекте работают все оперативные службы и экстренные ведомства, которые занимаются локализацией и ликвидацией последствий инцидента.
По официальным данным, в результате падения БПЛА погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
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