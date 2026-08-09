В Уфе пресекли попытку атаки беспилотников на промышленные объекты

Столица Башкирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, целью атаки были промышленные предприятия Уфы.

Большинство БПЛА удалось перехватить и сбить силами противовоздушной обороны. Однако один из аппаратов, в результате воздействия средств защиты, упал на территории Демского района города.

Дрон врезался в строящийся жилой дом, задев башенный кран, после чего упал на кровлю здания. Удар привёл к возгоранию на месте происшествия. В настоящий момент на объекте работают все оперативные службы и экстренные ведомства, которые занимаются локализацией и ликвидацией последствий инцидента.

По официальным данным, в результате падения БПЛА погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.