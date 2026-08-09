В Брянской области за сутки уничтожили 138 вражеских беспилотников

Сразу 138 беспилотников самолётного типа уничтожили над Брянской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Работу по отражению воздушной атаки вели сразу несколько подразделений. В их числе оказались силы противовоздушной обороны Минобороны России. К уничтожению целей также привлекли мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск». Кроме того, в операции участвовали мобильные расчёты Брянского ЛО МВД России на транспорте.

Дополнительные силы задействовали и со стороны Росгвардии. В отражении атаки принимали участие спецподразделения ведомства, дислоцированные в Брянской области. По словам Ковальчука, все 138 воздушных целей были сбиты в течение последних суток.

Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.