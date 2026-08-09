В Брянской области за сутки уничтожили 138 вражеских беспилотников
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Сразу 138 беспилотников самолётного типа уничтожили над Брянской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Работу по отражению воздушной атаки вели сразу несколько подразделений. В их числе оказались силы противовоздушной обороны Минобороны России. К уничтожению целей также привлекли мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск». Кроме того, в операции участвовали мобильные расчёты Брянского ЛО МВД России на транспорте.
Дополнительные силы задействовали и со стороны Росгвардии. В отражении атаки принимали участие спецподразделения ведомства, дислоцированные в Брянской области. По словам Ковальчука, все 138 воздушных целей были сбиты в течение последних суток.
Ранее стало известно о масштабной атаке беспилотников. За минувшую ночь российские расчёты ПВО перехватили и уничтожили 153 БПЛА ВСУ над различными регионами страны. Воздушные цели поражали сразу в нескольких областях. В список вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
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