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9 августа, 10:01

Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Трое человек получили травмы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата на территории предприятия в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

Раненых доставили в местную больницу бойцы теробороны. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии — у них диагностированы проникающие ранения головы и ожоги, их переводят в областную клиническую больницу. Третий мужчина получил осколочные ранения, его состояние позволяет проходить лечение амбулаторно.

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Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.

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Наталья Демьянова
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