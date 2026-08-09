Три человека пострадали при взрыве дрона на предприятии в Шебекине

Трое человек получили травмы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата на территории предприятия в Шебекине Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона.

Раненых доставили в местную больницу бойцы теробороны. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии — у них диагностированы проникающие ранения головы и ожоги, их переводят в областную клиническую больницу. Третий мужчина получил осколочные ранения, его состояние позволяет проходить лечение амбулаторно.

Тем временем до пяти выросло число погибших при массированной атаке ВСУ на Белгород. В ходе разбора завалов было обнаружено тело ещё одного погибшего, также стало известно о смерти пострадавшего, скончавшегося в медицинском учреждении.