Подросток и 11 взрослых пострадали при атаках ВСУ по ДНР

Двенадцать мирных жителей ДНР, в том числе подросток, пострадали за день в результате атак ударных беспилотников ВСУ и детонации взрывоопасного предмета. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Будённовском районе Донецка ранения получил подросток 2011 года рождения, а в Ворошиловском районе пострадали три женщины. Ещё двое мужчин были ранены в Калининском районе Горловки при обстреле автомобиля. В Центрально-Городском районе Горловки мужчина пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета. В Торезе ранения получили ещё пятеро мужчин. Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«Двенадцать мирных жителей Республики, в том числе подросток, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ и детонации ВОП», – сообщил Пушилин.

Помимо этого, повреждены шесть жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры. Под удар также попали автомобиль скорой помощи, спецтехника МЧС России, грузовик и три легковые машины. Последствия атак зафиксированы в Донецке, Макеевке, Горловке, Мариуполе, Енакиеве, Торезе, Снежном, а также в Ясиноватском и Волновахском округах.

Ранее Life.ru писал, что число пострадавших после массированной атаки беспилотников на Краснодарский край выросло как минимум до 24 человек, трое погибли, в том числе восьмилетний ребёнок. Наиболее серьёзные разрушения зафиксировали в Новороссийске, где повреждено около 60 жилых домов, а в Геленджике пострадали порядка 20 зданий. Власти начали оценивать ущерб, расселять оставшихся без жилья и оформлять выплаты пострадавшим.