Шесть домов почти уничтожены: В Новороссийске продолжают оценивать ущерб после атаки ВСУ
В Новороссийске после атаки ВСУ выявлены повреждения в 94 жилых домах
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
По итогам подомовых обходов в Новороссийске обследовали 94 повреждённых жилых объекта — 65 частных домов и 29 многоэтажек. Обновлённые данные привёл глава города Андрей Кравченко.
Сильнее всего пострадал Восточный район. Там специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из которых практически разрушены, а также шесть многоквартирных зданий и 280 квартир. Обход территории продолжается.
В Центральном районе повреждения выявили в девяти частных и 13 многоквартирных домах. В основном речь идёт о выбитых окнах. Ещё шесть заявок остаются в работе.
В Приморском районе пострадали 22 частных дома и две многоэтажки. Повреждения получили 28 квартир, одна из них полностью разрушена. В Южном районе последствия атаки зафиксировали в девяти квартирах восьми домов.
Коммунальные службы, управляющие компании и волонтёры убирают обломки, осколки, сгоревшие конструкции и поваленные деревья. Поскольку обследование продолжается, число повреждённых объектов ещё может измениться.
Ранее сообщалось примерно о 60 пострадавших домах. Напомним, в результате ночной атаки погиб восьмилетний ребёнок, ещё 12 человек пострадали. В городе также были повреждены предприятия и социальные объекты, в том числе путепровод и терминал для зерна.
Что известно об атаке на Новороссийск 12 августа и её последствиях — в материале Life.ru.
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