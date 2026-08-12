Шесть домов почти уничтожены: В Новороссийске продолжают оценивать ущерб после атаки ВСУ

По итогам подомовых обходов в Новороссийске обследовали 94 повреждённых жилых объекта — 65 частных домов и 29 многоэтажек. Обновлённые данные привёл глава города Андрей Кравченко.

Сильнее всего пострадал Восточный район. Там специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из которых практически разрушены, а также шесть многоквартирных зданий и 280 квартир. Обход территории продолжается.

В Центральном районе повреждения выявили в девяти частных и 13 многоквартирных домах. В основном речь идёт о выбитых окнах. Ещё шесть заявок остаются в работе.

В Приморском районе пострадали 22 частных дома и две многоэтажки. Повреждения получили 28 квартир, одна из них полностью разрушена. В Южном районе последствия атаки зафиксировали в девяти квартирах восьми домов.

Коммунальные службы, управляющие компании и волонтёры убирают обломки, осколки, сгоревшие конструкции и поваленные деревья. Поскольку обследование продолжается, число повреждённых объектов ещё может измениться.

Что известно об атаке на Новороссийск 12 августа и её последствиях — в материале Life.ru.