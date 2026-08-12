Зерновой терминал повреждён при атаке БПЛА на Новороссийск
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Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения во время ночной атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщила Объединённая зерновая компания.
Какие именно объекты терминала получили повреждения и повлиял ли инцидент на его работу, компания пока не уточнила. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.
Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб восьмилетний ребёнок, ещё 19 человек получили ранения. В городе из-за удара БПЛА произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной, а обломки дронов повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий.
Подробнее о повреждениях в Новороссийске после атаки беспилотников Life.ru рассказывает здесь.
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