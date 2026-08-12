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12 августа, 08:41

Зерновой терминал повреждён при атаке БПЛА на Новороссийск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Sorokin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Sorokin

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения во время ночной атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщила Объединённая зерновая компания.

Какие именно объекты терминала получили повреждения и повлиял ли инцидент на его работу, компания пока не уточнила. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года: погибшие, разрушения и что происходит в городе сейчас
Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года: погибшие, разрушения и что происходит в городе сейчас

Ранее Life.ru сообщал, что ночью 12 августа Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб восьмилетний ребёнок, ещё 19 человек получили ранения. В городе из-за удара БПЛА произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной, а обломки дронов повредили 21 жилой дом, школу и здания четырёх предприятий.

Подробнее о повреждениях в Новороссийске после атаки беспилотников Life.ru рассказывает здесь.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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