Зерновой терминал повреждён при атаке БПЛА на Новороссийск

Инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов получила повреждения во время ночной атаки беспилотников ВСУ на город. Об этом сообщила Объединённая зерновая компания.

Какие именно объекты терминала получили повреждения и повлиял ли инцидент на его работу, компания пока не уточнила. Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Подробнее о повреждениях в Новороссийске после атаки беспилотников Life.ru рассказывает здесь.