В Новороссийске из-за атаки БПЛА обрушился путепровод

В Новороссийске произошло обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Движение автотранспорта на участке полностью перекрыли. Для объезда автомобилистам предложили использовать улицу Портовую либо проезжать через село Кирилловка.

Глава Новороссийска отметил, что городские службы принимают необходимые меры для скорейшего устранения последствий произошедшего.

Ранее сообщалось, что обломки вражеских беспилотников упали на 21 жилой дом в Новороссийске, среди которых есть многоквартирные. Также пострадали четыре предприятия.

Хронология событий и последние новости Новороссийска после атаки БПЛА — здесь.