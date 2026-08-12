Атака БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года: погибшие, разрушения и что происходит в городе сейчас

В ночь на 12 августа Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников. Самые тяжёлые последствия зафиксированы в Новороссийске: погиб восьмилетний ребёнок, восемь человек получили ранения, повреждены жилые дома и предприятия. Ещё один мужчина погиб в посёлке Волна Темрюкского района.

После атаки на Новороссийск 12 августа число погибших на Кубани выросло до трёх, пострадавших — до 24. В городе обследовали 94 повреждённых жилых объекта, шесть частных домов практически разрушены. Разбираемся, что известно к утру 13 августа, работает ли порт Новороссийска и как восстанавливают город.

Что известно об атаке на Новороссийск к утру 13 августа

Новороссийск оказался территорией с наиболее масштабными последствиями атаки на Кубань. За сутки официальные данные заметно изменились: число погибших в Краснодарском крае выросло до трёх, пострадавших — до 24, а число обследованных повреждённых жилых объектов в Новороссийске — до 94.

В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают обследовать дома, фиксировать ущерб и расчищать территории. Поэтому число повреждённых объектов ещё может быть уточнено.

Сколько человек погибло и пострадало

По последним данным властей Краснодарского края, в результате атаки 12 августа погибли три человека, ещё 24 пострадали. В число погибших входит восьмилетний ребёнок в Новороссийске и мужчина в посёлке Волна Темрюкского района. Позднее стало известно ещё об одном погибшем.

Цифра 24 относится ко всему Краснодарскому краю, затронутому атакой, а не только к Новороссийску. Ранее утром 12 августа сообщалось о двух погибших и 12–13 пострадавших, поэтому старые цифры в первых сообщениях уже неактуальны.

В посёлке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавшего мужчину пытались спасти врачи, однако он скончался.

В Анапе медицинская помощь потребовалась двум людям, госпитализация им не понадобилась. Первоначально власти сообщали также о двух пострадавших в Геленджике. Позднее глава города Алексей Богодистов уточнил, что за помощью обратились трое, двое из них были госпитализированы.

Сколько домов повреждено в Новороссийске

К вечеру 12 августа власти Новороссийска обследовали 94 жилых объекта: 65 частных домов и 29 многоквартирных. Больше всего повреждений зафиксировано в Восточном районе.

Только в Восточном районе специалисты осмотрели 34 частных дома, шесть из них практически разрушены. Также были обследованы шесть многоквартирных домов и 280 квартир. Обходы продолжаются, поэтому итоговая оценка ущерба может измениться.

Это существенно больше первоначальных данных. Утром 12 августа сообщалось о 21 повреждённом жилом доме и четырёх предприятиях. Городские службы и управляющие компании расчищают территории, убирают обломки, повреждённые элементы домов и поваленные деревья.

Работает ли порт Новороссийска после атаки

После атаки работа части портовой инфраструктуры была нарушена. Наиболее заметные ограничения коснулись зернового направления: два крупных зерновых терминала в Новороссийске приостанавливали операции после повреждений и для оценки их последствий.

При этом говорить о полной остановке всего порта Новороссийска некорректно: сообщения касались отдельных терминалов и операций. Ситуация может меняться по мере обследования и восстановления инфраструктуры.

Что известно о зерновых терминалах

По данным Reuters со ссылкой на отраслевые источники, после атаки работу приостанавливали два крупных зерновых терминала. Новороссийский зерновой терминал остановил операции для оценки ущерба. Также была повреждена инфраструктура Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), который тоже приостанавливал работу.

Новороссийск имеет ключевое значение для российского экспорта зерна через Чёрное море, поэтому новости о терминалах быстро стали отдельным экономическим подинтентом. После сообщений об атаке зерновые фьючерсы выросли. Дальнейший режим работы терминалов зависит от оценки повреждений и восстановительных работ.

Режим ЧС и восстановление города

После атаки в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. Комиссии обследуют жилые дома и инфраструктуру, власти собирают заявки от жителей на фиксацию ущерба. В пунктах временного размещения к вечеру 12 августа людей уже не было: часть жителей разместили в гостиницах, другие остановились у родственников.

Основной объём восстановительных работ сосредоточен в наиболее пострадавшем Восточном районе. Жителям повреждённых домов важно ориентироваться на сообщения городской администрации о порядке обследования жилья и оформлении помощи.

Работает ли транспорт в Новороссийске

Одним из серьёзных последствий атаки стало обрушение надземного путепровода на улице Магистральной. Движение на участке временно перекрывали, однако вечером 12 августа проезд на месте обрушения был восстановлен.

Сразу после атаки ограничения затрагивали и общественный транспорт, особенно направление Восточного района. К 13 августа транспортная ситуация постепенно нормализуется, но локальные ограничения могут вводиться на участках, где продолжаются аварийные и восстановительные работы.

Что с водоснабжением в Новороссийске

После повреждений на улице Магистральной в городе возникли перебои с водоснабжением. Власти сообщали, что восстановление подачи воды планируется поэтапно. Жителям районов, где сохраняются перебои, следует проверять актуальные сообщения городского водоканала и администрации: сроки зависят от хода аварийно-восстановительных работ.

Что произошло в Анапе

В Анапе после падения обломков беспилотника был повреждён жилой дом. Медицинская помощь потребовалась двум людям, госпитализация им не понадобилась. Данных о погибших в Анапе власти не сообщали.

Что произошло в Геленджике

В Геленджике наиболее серьёзные последствия зафиксировали в микрорайоне Голубая Бухта. За медицинской помощью обратились три человека, двое были госпитализированы. Повреждения получили около 20 домов и несколько автомобилей. В микрорайоне вводили локальный режим ЧС.

Что произошло в посёлке Волна Темрюкского района

В посёлке Волна обломки беспилотника упали во дворе частного дома. Пострадавшего мужчину пытались спасти врачи, однако он скончался. Его гибель была подтверждена ещё в первых официальных сводках 12 августа.

Работает ли транспорт в Новороссийске

После отмены утреннего сигнала опасности движение транспорта начали восстанавливать, однако последствия атаки продолжают влиять на отдельные маршруты.

Из-за обрушения путепровода остаётся перекрыта улица Магистральная — объехать участок можно по Портовой улице либо через Кирилловку. О том, что известно об атаке БПЛА на Новороссийск 12 августа 2026 года, мы рассказывали ранее. Кроме того, утром городские власти сообщали, что общественный транспорт временно не ходит в сторону Восточного внутригородского района из-за обломков беспилотников на улично-дорожной сети.

Ночью также перекрывались отдельные участки дорог в направлении Геленджика и Новороссийска. Перед поездкой жителям и туристам стоит проверять актуальные сообщения городских властей, поскольку схема движения может меняться по мере работы экстренных служб.

Где открыты ПВР в Новороссийске

Для жителей повреждённых домов в Новороссийске развернули пункты временного размещения в Приморском и Восточном районах.

Один ПВР работает в школе № 32 по адресу улица Первомайская, 7А, второй — в школе № 34 на улице Видова, 155. По данным на раннее утро, в пунктах временного размещения находились около 90 человек.

Работает ли аэропорт Геленджика

Ночью в аэропортах Геленджика и Сочи вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Утром ограничения были сняты: сначала работу возобновил аэропорт Сочи, затем — Геленджика.

Пассажирам следует проверять статус конкретного рейса у авиакомпании или аэропорта, поскольку после временных ограничений возможны изменения расписания.

Последние новости об атаке на Новороссийск: хронология 12–13 августа

Ночь 12 августа. Власти сообщают о массированной атаке беспилотников на Краснодарский край, падении обломков на жилые дома и предприятия в Новороссийске и других муниципалитетах.

Утро 12 августа. Подтверждена гибель двух человек, в том числе восьмилетнего ребёнка в Новороссийске. Первые данные говорят о 12–13 пострадавших и 21 повреждённом жилом доме в Новороссийске. На улице Магистральной обрушивается путепровод, возникают перебои с транспортом и водой.

День 12 августа. В Новороссийске вводят режим ЧС. Появляются сообщения о повреждении портовой и зерновой инфраструктуры. Два крупных зерновых терминала приостанавливают операции для оценки последствий.

Вечер 12 августа. Число погибших на Кубани увеличивается до трёх, пострадавших — до 24. В Новороссийске число обследованных повреждённых жилых объектов достигает 94. Шесть частных домов практически разрушены. Проезд на месте обрушившегося путепровода восстанавливают.

Утро 13 августа. В городе продолжаются обследование домов, уборка и восстановительные работы. Ключевые вопросы смещаются от самой атаки к масштабу разрушений, помощи жителям, работе порта и зерновых терминалов.

FAQ

Что произошло в Новороссийске 12 августа 2026 года?

Новороссийск и другие территории Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников. В городе повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура, вводился режим ЧС. Последствия продолжают устранять.

Сколько человек погибло после атаки на Новороссийск и Кубань?

По последним официальным данным, в Краснодарском крае погибли три человека.

Сколько человек пострадало?

По последним данным, в Краснодарском крае пострадали 24 человека. Это общая цифра по региону, а не только по Новороссийску.

Сколько домов повреждено в Новороссийске?

К вечеру 12 августа в Новороссийске обследовали 94 повреждённых жилых объекта: 65 частных и 29 многоквартирных домов. Шесть частных домов практически разрушены. Обследование продолжается.

Работает ли порт Новороссийска?

Сообщения о полной остановке всего порта не подтверждены. После атаки операции приостанавливали отдельные крупные зерновые терминалы, где оценивали повреждения.

Что с зерновыми терминалами Новороссийска?

После атаки два крупных зерновых терминала приостанавливали работу. Повреждения получила в том числе инфраструктура НКХП. Данные о восстановлении операций необходимо обновлять по мере появления официальной информации.

Введён ли режим ЧС в Новороссийске?

Да. После атаки в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий и организации помощи пострадавшим.

Открыта ли улица Магистральная?