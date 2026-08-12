В Новороссийске развернули ПВР и остановили общественный транспорт после атаки БПЛА

Пункт временного размещения развернули в Новороссийске для жителей домов, повреждённых обломками украинских беспилотников. ПВР заработал в Восточном районе города, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Временное укрытие организовали на базе школы № 32. Туда могут обратиться горожане, чьё жильё пострадало в результате падения фрагментов БПЛА.

«Пункт временного размещения развернули в Восточном районе. Жители, чьи дома получили повреждения, могут обратиться туда за помощью и укрытием. Адрес: улица Первомайская, 7А», – сообщил Кравченко.

Кроме того, в городе остановлен общественный транспорт. Движение по маршрутам начнется сразу, как обстановка станет безопасной, добавил Кравченко.

Ранее Life.ru писал, что при падении обломков БПЛА в Новороссийске были повреждены шесть жилых домов, коммерческое здание и строительная площадка, сообщалось также о пострадавших. Ещё один человек получил травмы в посёлке Волна Темрюкского района, где фрагменты беспилотника рухнули во двор частного дома. На местах работают оперативные службы, а масштабы повреждений продолжают уточнять.

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