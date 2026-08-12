БПЛА повредили шесть жилых домов в Новороссийске, есть пострадавшие

Обломки украинских беспилотников повредили сразу шесть жилых домов в Новороссийске. Также фрагменты БПЛА попали в коммерческое здание и на территорию строительной площадки, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительным данным, в городе есть пострадавшие. Им уже оказывают необходимую медицинскую помощь, точное число раненых пока не называется.

Ещё один инцидент произошёл в посёлке Волна Темрюкского района. Там части беспилотника упали во двор частного дома. В результате пострадал один человек. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На всех местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют повреждённые здания и уточняют последствия произошедшего.

Ранее Life.ru писал, что в Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили атаку беспилотников. По словам губернатора Михаила Развожаева, был уничтожен 21 БПЛА.