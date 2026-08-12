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11 августа, 22:15

В Новороссийске и Кабардинке ограничили движение транспорта на фоне атаки БПЛА

Обложка © Magnific

Обложка © Magnific

В Новороссийске и Кабардинке временно ограничили движение транспорта на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

По его словам, проезд в сторону Геленджика перекрыт от пересечения Сухумского шоссе и улицы Карьерной. Также ограничено движение из Кабардинки в направлении Новороссийска.

Мэр призвал жителей и автомобилистов учитывать введённые ограничения и соблюдать меры безопасности.

Ранее вечером 11 августа Кравченко сообщил об отражении атаки беспилотников на Новороссийск. В Геленджике, в свою очередь, объявили ракетную опасность, а также угрозу атаки БПЛА и безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

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Ранее об отражении вражеской атаки сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, был сбит 21 украинский беспилотник.

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Юния Ларсон
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