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Регион
11 августа, 20:29

Над Севастополем ПВО уничтожила 21 вражеский беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Атаку украинских беспилотников на Севастополь отразили российские военные. В ходе налёта силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, отражением атаки занимались военнослужащие, авиация, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. После этого в регионе была вновь объявлена воздушная тревога.

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Ранее экспериментальный украинский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью сбили в Донецкой Народной Республике. Аппарат уничтожили сводные мобильные огневые группы. БПЛА представляет собой уменьшенную версию украинского ударного дрона FP-2.

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Артём Гапоненко
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