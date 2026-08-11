Над Севастополем ПВО уничтожила 21 вражеский беспилотник

Атаку украинских беспилотников на Севастополь отразили российские военные. В ходе налёта силы ПВО уничтожили 21 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, отражением атаки занимались военнослужащие, авиация, расчёты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. После этого в регионе была вновь объявлена воздушная тревога.

Ранее экспериментальный украинский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью сбили в Донецкой Народной Республике. Аппарат уничтожили сводные мобильные огневые группы. БПЛА представляет собой уменьшенную версию украинского ударного дрона FP-2.