В России разработали сеть «Дарвин-Д» для защиты длинных участков дорог от БПЛА

В России создали защитно-улавливающую сеть «Дарвин-Д», предназначенную для прикрытия автомобильных трасс от беспилотников. О разработке ТАСС сообщили в компании «Системы механической защиты» (СМЗ).

Новинка рассчитана на дороги и другие протяжённые объекты транспортной инфраструктуры шириной от 12 метров. Она должна препятствовать атакам как FPV-дронов, так и беспилотников самолётного типа.

В основе системы лежит принцип «мягкого» перехвата. При столкновении полиамидное полотно растягивается и поглощает кинетическую энергию аппарата. В результате дрон запутывается либо сбивается с траектории, а риск детонации боевой части непосредственно при контакте с преградой снижается, утверждает производитель.

По словам главы СМЗ Дмитрия Дорофеева, обычную противодроновую сетку нельзя просто натянуть над несколькими километрами трассы. Дорожная версия должна быстро закрывать большие площади, создавать минимальную нагрузку на опоры и позволять ремонтировать повреждения без продолжительного перекрытия движения.

Ширина полотна «Дарвин-Д» достигает 38 метров. В один транспортировочный комплект входит шесть тысяч квадратных метров сетки, при этом каждый «квадрат» весит 83 грамма. Благодаря небольшой массе конструкцию можно размещать на быстровозводимых опорах.

Повреждённый фрагмент не потребует замены всего полотна: его можно вырезать, закрыть резервным куском и закрепить полиамидным шнуром либо специальными стяжками. Появление разработки совпало с инициативой Минтранса разрешить финансировать установку и восстановление подобных сооружений из дорожных фондов.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал о другой разработке СМЗ — противодроновой сети «Дарвин-Z». Благодаря особой форме ячеек она способна частично затягивать образовавшиеся после взрыва повреждения.