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10 августа, 12:55
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Лучше, чем Starlink: Военный эксперт рассказал о новом приборе «Невидимка»

Эксперт Дандыкин назвал «Невидимку» лучше Starlink для военной связи

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский прибор «Невидимка» помогает обнаруживать и восстанавливать повреждения оптических линий связи, а в условиях боевых действий способен дать серьёзное преимущество. Об этом рассказал в комментарии Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Связь — это нервная система боя. Нет связи — всё встаёт. Мы знаем, что у противника был Starlink и другие системы — и это долго давало им преимущество. Но сейчас у нас в этом направлении настоящий прорыв. То есть это устройство лучше, чем Starlink.

Василий Дандыкин

Военный эксперт

Связь — это нервная система боя. Нет связи — всё встаёт. Мы знаем, что у противника был Starlink и другие системы — и это долго давало им преимущество. Но сейчас у нас в этом направлении настоящий прорыв. То есть это устройство лучше, чем Starlink.
Связь — это нервная система боя. Нет связи — всё встаёт. Мы знаем, что у противника был Starlink и другие системы — и это долго давало им преимущество. Но сейчас у нас в этом направлении настоящий прорыв. То есть это устройство лучше, чем Starlink.

Он добавил, что современные разработки позволяют не только восстанавливать линии, но и противодействовать попыткам вмешательства в работу каналов. Значительная часть технологий в этой сфере остаётся закрытой.

«Сейчас у нас достаточно защищённых каналов, чтобы уверенно управлять войсками. И вот этот прибор — одно из тех звеньев, которое держит связь устойчивой. Он даёт нам реальное преимущество в текущей ситуации», — заявил Дандыкин.

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Ранее военнослужащие подразделения связи группировки войск «Центр» рассказали о новейшем приборе виброакустического зондирования «Невидимка». Его используют в зоне СВО для поиска повреждений оптических линий и их последующего восстановления.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Полина Никифорова
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