«Отключаем Одессу от электричества»: Военкор Коц показал удар ВС РФ по ТЭЦ и семи подстанциям

Комбинированный удар ракетами и беспилотниками был нанесён по Одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Об этом сообщил военкор Александр Коц.

Военкор Коц сообщил об ударе по Одесской ТЭЦ и семи подстанциям. Видео © Telegram/ Kotsnews

По его данным, целями стали «Усатово», «Центролит», «Арциз», «Новоодесская» и «Маяки» на 330 кВ, а также «Белгород-Днестровский» и «Каролино-Бугаз» на 110 кВ.

«Смотрите список внимательно. Это узловая схема: 330-е подстанции — хребет, по которому область получает энергию извне, 110-е — распределение на побережье. Плюс ТЭЦ как собственная генерация», — написал Коц.

Военкор также привёл данные ДТЭК, где ночную атаку назвали одной из самых масштабных для региона в этом году. Без электричества, по его словам, остались Приморский, Хаджибейский, Пересыпский районы и часть Одесского.

Перебои затронули городской транспорт и водоснабжение. Трамваи и троллейбусы пришлось заменить автобусами, а из-за остановки насосных станций в большей части Одессы возникли проблемы с водой.

Коц связал значение поражённых объектов с ролью города как крупного транспортного и портового узла. По его словам, работа портов, перегрузочной техники и другой инфраструктуры напрямую зависит от стабильного энергоснабжения.

Ранее Life.ru писал об ударах по объектам, обеспечивающим снабжение ВСУ в Николаеве и Одесской области. В Одессе тогда были поражены топливные резервуары, а в районе порта Южный — судно.