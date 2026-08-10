На Добропольском направлении российские связисты начали использовать прибор виброакустического зондирования «Невидимка». Как сообщили в Минобороны РФ, устройство помогает оперативно находить скрытые линии связи и определять места повреждений оптоволоконных кабелей.

Военные РФ применяют новый прибор «Невидимка» для поиска повреждений оптоволокна. Видео © Минобороны РФ

Техника поступила на вооружение подразделения связи группировки войск «Центр». С её помощью военнослужащие выявляют обрывы и другие повреждения оптоволоконных линий. Принцип работы основан на виброакустическом зондировании. Благодаря этому специалистам проще определить участок, где нарушена целостность кабеля, и быстрее приступить к восстановительным работам.

В оборонном ведомстве отметили, что использование «Невидимки» сокращает время ремонта коммуникаций. Для работы связистов в зоне боевых действий это имеет особое значение. Как заявили в Минобороны, техническая подготовка и профессиональные навыки военнослужащих позволяют поддерживать высокую скорость передачи информации на данном участке.

Кроме того, ведомство рассказало о работе снайперов 74-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр». Военнослужащие регулярно выполняют задачи по уничтожению тяжёлых украинских квадрокоптеров и гексакоптеров. В числе основных целей снайперских пар названы крупные беспилотники «Баба-яга» и «Вампир». По данным Минобороны, ВСУ используют такие аппараты для сброса мин и перевозки различных грузов.

Ранее стало известно о подготовке к применению в зоне специальной военной операции нового управляемого барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ». Разработку оснастили системой самонаведения, в которой используются элементы искусственного интеллекта. Заявленная дальность применения боеприпаса превышает 100 км.