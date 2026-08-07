Зенитчики отмечают юбилей: С начала СВО украинская армия лишилась более 200 тысяч дронов
Минобороны сообщило об уничтожении более 200 тысяч дронов ВСУ
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Минобороны России сообщило, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили более 200 тысяч беспилотников Вооружённых сил Украины.
По данным военного ведомства, за всё время СВО российские подразделения ликвидировали 200 093 БПЛА. Кроме того, в сводке говорится об уничтожении 673 самолётов, 284 вертолётов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 478 танков и других боевых бронированных машин.
Также, по информации министерства, были выведены из строя 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 076 артиллерийских орудий и миномётов, а также 68 607 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 7 августа силы ПВО уничтожили и перехватили 203 украинских беспилотника самолётного типа. Дроны были сбиты над 17 регионами страны, а также над Крымом, Татарстаном, Башкортостаном, Краснодарским и Пермским краями и акваторией Чёрного моря.
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