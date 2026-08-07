Минтранс предложил защищать дороги от БПЛА за счёт дорожных фондов

Минтранс России предложил разрешить финансировать защиту автомобильных дорог от беспилотников за счёт средств дорожных фондов. Соответствующий проект поправок опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает внесение изменений в классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог. В случае принятия поправок бюджетные средства можно будет направлять не только на восстановление дорожной инфраструктуры после атак, но и на создание специальных защитных конструкций.

В частности, в перечень работ предлагается включить устройство, замену и восстановление конструкций (сооружений) и их элементов для обеспечения безопасности и защиты автомобильных дорог и дорожных сооружений от угроз совершения актов незаконного вмешательства, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также ликвидации последствий таких актов незаконного вмешательства.

Как считают в Минтрансе, нововведения позволят повысить безопасность дорожной инфраструктуры, сократить риски для автомобилистов и снизить экономические потери бизнеса, зависящего от бесперебойной работы транспортных маршрутов. Сейчас проект проходит стадию общественного обсуждения.

Ранее Минтранс и Минобороны начали реализацию дополнительных мер по защите судоходства в Азово-Черноморском бассейне на фоне участившихся атак беспилотников на гражданские суда. Для координации работы создан специальный штаб, который займётся обеспечением безопасности морских перевозок и организацией альтернативных логистических маршрутов.