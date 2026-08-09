Боеприпас «Куб-10МЭ» с ИИ и дальностью свыше 100 км скоро появится на СВО

Новый управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» в ближайшее время планируют задействовать в зоне специальной военной операции. Разработку оснастили головкой самонаведения с элементами искусственного интеллекта, а дальность её применения превышает 100 км. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил глава АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.

Боеприпас получил систему самонаведения, в работе которой используются элементы искусственного интеллекта. Масса боевой части составляет около 11 кг. Как отметил Лушников, разработка уже начала поступать в российские войска. Ожидается, что в ближайшее время комплекс появится непосредственно на передовой.

Применение «Куб-10МЭ» предусмотрено совместно с разведывательно-ретрансляционным беспилотником «СКАТ 350М». Такая связка должна использоваться в рамках единого комплекса. По словам главы «Калашникова», «СКАТ 350М» уже представили журналистам и потенциальным заказчикам. Разработка, добавил он, вызвала значительный интерес.

Ранее в зоне специальной военной операции начали применять российские беспилотники серии «Чёрный коршун», оснащённые системой автономной навигации. Новая технология позволяет аппарату продолжать движение по заранее установленному маршруту даже при полном отсутствии связи с оператором. Для выполнения задачи ему не требуются телеметрия или сигнал GPS.