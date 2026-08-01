В зоне СВО начали применять дроны «Чёрный коршун», работающие без связи

Российские беспилотники линейки «Чёрный коршун» с системой автономной навигации начали использовать в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике «Дронакс».

По информации производителя, новая система позволяет аппарату выполнять полёт по заранее заданному маршруту даже при полном отсутствии связи, телеметрии и сигнала GPS. Дрон способен самостоятельно доставить груз в указанную точку и затем вернуться на базу.

В компании отметили, что технология уже прошла необходимые испытания и применяется в реальных условиях. Наиболее востребованной она считается в районах активного применения средств радиоэлектронной борьбы, где подавляются каналы связи и спутниковая навигация.

Разработчики также пояснили, что автономная навигация может быть полезна в горной местности, ущельях, густых лесах и плотной городской застройке, где работа спутниковых систем затруднена.

Ранее Life.ru рассказывал, что новейшая версия грузового беспилотника «Горыныч» начала применяться в зоне СВО. Дрон может доставлять до 10 кг груза на расстояние свыше 12 км.