В Госдуме назвали признаки скорого окончания СВО
Депутат Чепа: Некоторые признаки указывают на скорое завершение СВО
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СВО на Украине приближается к завершению, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru».
По словам парламентария, на такой сценарий указывают положение на линии боевого соприкосновения, экономические трудности и обострение внутриполитической ситуации на Украине. Кроме того, ситуация зависит от происходящих в Европе процессов.
«Я хочу сказать, что конфликт идёт к завершению», — подчеркнул депутат ГД РФ.
Напомним, ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также заявил, что конфликт на Украине приближается к развязке. Парламентарий подчеркнул, что последние удары по критическим объектам противника усилили давление на Киев и могут подтолкнуть его к переговорам.
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