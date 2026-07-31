СВО на Украине приближается к завершению, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru».

По словам парламентария, на такой сценарий указывают положение на линии боевого соприкосновения, экономические трудности и обострение внутриполитической ситуации на Украине. Кроме того, ситуация зависит от происходящих в Европе процессов.

«Я хочу сказать, что конфликт идёт к завершению», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также заявил, что конфликт на Украине приближается к развязке. Парламентарий подчеркнул, что последние удары по критическим объектам противника усилили давление на Киев и могут подтолкнуть его к переговорам.