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31 июля, 12:12

В Госдуме назвали признаки скорого окончания СВО

Депутат Чепа: Некоторые признаки указывают на скорое завершение СВО

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

СВО на Украине приближается к завершению, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в интервью «Газете.ru».

По словам парламентария, на такой сценарий указывают положение на линии боевого соприкосновения, экономические трудности и обострение внутриполитической ситуации на Украине. Кроме того, ситуация зависит от происходящих в Европе процессов.

«Я хочу сказать, что конфликт идёт к завершению», — подчеркнул депутат ГД РФ.

В Совфеде оценили перспективы завершения СВО в 2026 году
В Совфеде оценили перспективы завершения СВО в 2026 году

Напомним, ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также заявил, что конфликт на Украине приближается к развязке. Парламентарий подчеркнул, что последние удары по критическим объектам противника усилили давление на Киев и могут подтолкнуть его к переговорам.

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Борис Эльфанд
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